Lebloser Mann in Straßengraben gefunden: Polizei steht vor Rätsel
Von Hannes Rücker
Ziltendorf (Oder-Spree) - In einem Graben in Ziltendorf in Brandenburg ist ein lebloser Mann gefunden worden.
Neben ihm lag ein Fahrrad, teilte die Polizei mit.
Die von einem Zeugen alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Identität des Mannes sowie die Todesursache waren zunächst unklar.
Es ist nicht bekannt, ob gesundheitliche Probleme, ein Unfall oder ein anderer Grund die Ursache war, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa