Lebloser Mann in Straßengraben gefunden: Polizei steht vor Rätsel

Ein Zeuge findet in Ziltendorf einen Mann leblos in einem Graben. Rettungskräfte stellen den Tod des Mannes fest. Zu den Umständen ist noch vieles unklar.

Von Hannes Rücker

Ziltendorf (Oder-Spree) - In einem Graben in Ziltendorf in Brandenburg ist ein lebloser Mann gefunden worden.

Die Leiche ist von Zeugen in einem Straßengraben entdeckt worden. (Symbolfoto)
Die Leiche ist von Zeugen in einem Straßengraben entdeckt worden. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Neben ihm lag ein Fahrrad, teilte die Polizei mit.

Die von einem Zeugen alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Identität des Mannes sowie die Todesursache waren zunächst unklar.

Es ist nicht bekannt, ob gesundheitliche Probleme, ein Unfall oder ein anderer Grund die Ursache war, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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