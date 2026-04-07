Lebloser Mann in Straßengraben gefunden: Polizei steht vor Rätsel

Ziltendorf (Oder-Spree) - In einem Graben in Ziltendorf in Brandenburg ist ein lebloser Mann gefunden worden.

Die Leiche ist von Zeugen in einem Straßengraben entdeckt worden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Neben ihm lag ein Fahrrad, teilte die Polizei mit.

Die von einem Zeugen alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Identität des Mannes sowie die Todesursache waren zunächst unklar.