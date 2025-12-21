Leeres Unfallauto gibt Rätsel auf: Wo ist der Fahrer?

Hildburghausen (Thüringen) - Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Samstagabend im Landkreis Hildburghausen einen umfangreichen Sucheinsatz ausgelöst.

Einsatzkräfte durchsuchten nach einem schweren Unfall das Gebiet zwischen Hildburghausen und Wiedersbach. © NEWS5/Steffen Ittig

Laut Aussage der Polizei gegenüber TAG24 wurden gegen 21 Uhr Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Unfall auf der Straße zwischen Hildburghausen und Wiedersbach alarmiert.

Am Einsatzort entdeckten die Kräfte ein stark beschädigtes Fahrzeug, jedoch fehlte jede Spur von Insassen. Nach ersten Einschätzungen war das Auto ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt.

Da sich niemand am oder im Fahrzeug befand, wurde umgehend eine groß angelegte Suche eingeleitet.

Neben zusätzlichen Einsatzkräften kam auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Parallel durchkämmten Feuerwehrleute das schwer zugängliche, bewaldete Gelände rund um die Unfallstelle zu Fuß, ausgestattet mit Taschenlampen und Wärmebildtechnik. Der abgesuchte Bereich erstreckte sich über einen Radius von etwa 500 Metern.