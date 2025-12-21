14-Jährige greift Mitschülerinnen mit Küchenmesser an

Speichersdorf - Eine 14-Jährige hat eine 13- und eine 15-jährige Schülerin im Landkreis Bayreuth mit einem Messer verletzt.

Die Polizei ermittelt im Landkreis Bayreuth wegen gefährlicher Körperverletzung gegen eine Jugendliche. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, traf die Jugendliche am Freitag auf dem Heimweg von der Schule auf die anderen Mädchen.

Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Schülerinnen zog die 14-Jährige ein mitgebrachtes Küchenmesser.

Damit fügte sie der 13- und der 15-jährigen Schnittwunden im Gesicht- und Halsbereich zu, so die Polizei. Beide Mädchen mussten medizinisch versorgt werden.

Alle drei kannten sich den Angaben zufolge bereits vor der Auseinandersetzung. Was genau den blutigen Streit ausgelöst hat, blieb zunächst unklar.