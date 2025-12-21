14-Jährige greift Mitschülerinnen mit Küchenmesser an
Speichersdorf - Eine 14-Jährige hat eine 13- und eine 15-jährige Schülerin im Landkreis Bayreuth mit einem Messer verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, traf die Jugendliche am Freitag auf dem Heimweg von der Schule auf die anderen Mädchen.
Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Schülerinnen zog die 14-Jährige ein mitgebrachtes Küchenmesser.
Damit fügte sie der 13- und der 15-jährigen Schnittwunden im Gesicht- und Halsbereich zu, so die Polizei. Beide Mädchen mussten medizinisch versorgt werden.
Alle drei kannten sich den Angaben zufolge bereits vor der Auseinandersetzung. Was genau den blutigen Streit ausgelöst hat, blieb zunächst unklar.
Bei der 14-Jährigen führten die Ermittler im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten ein sogenanntes Gefährdergespräch durch. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa