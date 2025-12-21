Reizgasverdacht in Straßenbahn: Mehrere Verletzte in Gera
Gera - In Gera musste die Polizei am Samstagnachmittag zu einem Einsatz an einer Straßenbahnhaltestelle in der Nürnberger Straße ausrücken.
Gegen 17.05 Uhr hatten mehrere Fahrgäste einer Straßenbahn über Reizungen der Atemwege geklagt.
Vor Ort stellten die Einsatzkräfte insgesamt neun betroffene Personen fest. Sie wurden medizinisch versorgt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf eine akute Lebensgefahr lagen nicht vor.
Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass in der Straßenbahn mutmaßlich Reizgas freigesetzt worden war.
Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang unklar. Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen ein.
Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Polizei um Mithilfe: Zeuginnen und Zeugen, die sich zur genannten Zeit in der Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Gera-Lusan befanden und Beobachtungen zum Geschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gera zu melden. Hinweise können unter der Bezugsnummer 0330598/2025 telefonisch unter 0365 829 0 gegeben werden.
