Reizgasverdacht in Straßenbahn: Mehrere Verletzte in Gera

Gera - In Gera musste die Polizei am Samstagnachmittag zu einem Einsatz an einer Straßenbahnhaltestelle in der Nürnberger Straße ausrücken.

Rettungskräfte und Polizei waren an einer Straßenbahnhaltestelle in der Nürnberger Straße im Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Gegen 17.05 Uhr hatten mehrere Fahrgäste einer Straßenbahn über Reizungen der Atemwege geklagt.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte insgesamt neun betroffene Personen fest. Sie wurden medizinisch versorgt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf eine akute Lebensgefahr lagen nicht vor.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass in der Straßenbahn mutmaßlich Reizgas freigesetzt worden war.

Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang unklar. Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen ein.