Leiche bei Löscharbeiten entdeckt: SEK nimmt Mann fest, Polizei sucht Zeugen

Garmisch-Partenkirchen - Bei Löscharbeiten haben Einsatzkräfte am Freitagmorgen einen 48-jährigen Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Kurz darauf nahmen Spezialeinsatzkräfte (SEK) einen 51-jährigen dringend Tatverdächtigen fest.

Die Spurensicherung hat am Einsatzort in Garmisch-Partenkirchen Hinweise auf eine vorsätzliche Tat festgestellt. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Brandbekämpfer wurden gegen 5.55 Uhr zu dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Alpspitzstraße in Garmisch-Partenkirchen gerufen.

Laut Polizeiangaben verdichteten sich nach einigen Stunden bei der Spurensicherung die Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Die Ermittler fahndeten daraufhin - teilweise mit einem Hubschrauber - nach dem mutmaßlichen Brandstifter.

"Noch am selben Tag nahmen Spezialeinsatzkräfte (SEK) einen 51-jährigen dringend Tatverdächtigen fest. Der Mann steht im Verdacht, den 48-Jährigen in den frühen Freitagmorgenstunden getötet zu haben", gab das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag bekannt.

"Ein Richter ordnete am Samstag die Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht."

Im Raum steht offiziell der Verdacht des Totschlags und der Verdacht des versuchten Mordes in vier Fällen. Die weiteren Bewohner hatten das Haus leicht verletzt verlassen können.