Leiche bei Suche nach 14-Jährigen gefunden: Polizei hat grausigen Verdacht

Memmingen - Bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen im Allgäu ist eine Leiche gefunden worden.

In einem leerstehenden Gebäude an der Freudenthalstraße wurde eine Leiche gefunden. © Stein/swd-medien/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Toten um den seit Samstagnacht verschwundenen 14-Jährigen handeln könnte.

Dabei bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat. Die Spurensicherung am Fundort in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Grenze zu Baden-Württemberg laufe noch.

Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude an der Freudenthalstraße gefunden.

Die Polizei arbeite daran, die Leiche zweifelsfrei zu identifizieren, und ermittle zu den Umständen des Todes. Die Ergebnisse einer Obduktion werden am Dienstag erwartet. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin der Polizei.