Leiche bei Suche nach vermisstem 14-Jährigen gefunden: Polizei hat grausigen Verdacht

Memmingen - Bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen im Allgäu ist eine Leiche gefunden worden.

Bei der Suche nach einem Jugendlichen machte die Polizei eine grausige Entdeckung. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Toten um den seit Samstagnacht verschwundenen 14-Jährigen handeln könnte.

Dabei bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat. Die Spurensicherung am Fundort in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Grenze zu Baden-Württemberg laufe noch.

Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude an der Freudenthalstraße gefunden.

Die Polizei arbeite daran, die Leiche zweifelsfrei zu identifizieren, und ermittle zu den Umständen des Todes.

Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage zunächst, er könne derzeit keine weiteren Details zum Fall nennen.