Trunkenbold auf Koks schießt auf Kölner Bolzplatz "wild" um sich

Köln - Ein betrunkener Mann hat am Sonntag auf einem Bolzplatz in Köln-Vingst mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben.

Nachdem der Mann auf seiner Flucht gegen ein geparktes Auto gestürzt war, wurde er von den Beamten überwältigt. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die zuständige Polizeibehörde der Rheinmetropole mitteilte, wurden die Beamten gegen 10.25 Uhr am Vormittag von Zeugen über den Vorfall an der Würzburger Straße informiert.

Den Angaben zufolge soll der 31-Jährige auf dem kleinen Fußballplatz "wild" in die Luft geschossen haben.

Bevor die Einsatzkräfte jedoch am Tatort eintrafen, hatte der mutmaßliche Schütze diesen bereits mit einem E-Scooter verlassen und sich vor einen Kiosk gesetzt.

Als die Polizisten den Mann mit gezogenen Dienstpistolen ansprachen, flüchtete er zu Fuß und zog dabei auch eine Schusswaffe.