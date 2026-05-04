Trunkenbold auf Koks schießt auf Kölner Bolzplatz "wild" um sich
Köln - Ein betrunkener Mann hat am Sonntag auf einem Bolzplatz in Köln-Vingst mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben.
Wie die zuständige Polizeibehörde der Rheinmetropole mitteilte, wurden die Beamten gegen 10.25 Uhr am Vormittag von Zeugen über den Vorfall an der Würzburger Straße informiert.
Den Angaben zufolge soll der 31-Jährige auf dem kleinen Fußballplatz "wild" in die Luft geschossen haben.
Bevor die Einsatzkräfte jedoch am Tatort eintrafen, hatte der mutmaßliche Schütze diesen bereits mit einem E-Scooter verlassen und sich vor einen Kiosk gesetzt.
Als die Polizisten den Mann mit gezogenen Dienstpistolen ansprachen, flüchtete er zu Fuß und zog dabei auch eine Schusswaffe.
Mutmaßlicher Schütze trug Ersatzmagazin und Tierabwehrspray bei sich
In der Ansbacher Straße stürzte er schließlich gegen ein geparktes Auto, beschädigte es an der Front und warf die Waffe weg. Die Beamten fixierten den Mann und stellten die mit fünf scharfen Patronen geladene Pistole sicher.
Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen entdeckten sie bei ihm noch ein Ersatzmagazin sowie ein Tierabwehrspray.
Auf dem Bolzplatz wurden im Zuge des Einsatzes wenig später noch fünf Patronenhülsen sichergestellt.
Da der 31-Jährige unter dem Einfluss von Kokain und mehr als einem Promille Alkohol stand, ordneten die Beamten eine Blutprobe an.
Ermittler durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Titelfoto: David Inderlied/dpa