Explosion am Bahnhof: Täter sprengen Automaten und klauen Bargeld

Angern - Auf einem Bahnhofsgelände in Mahlwinkel, einem Ortsteil von Angern ( Landkreis Börde ), wurde in der Nacht auf Sonntag ein Kartenautomat in die Luft gesprengt.

Der Automat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Polizeirevier Börde

Die Täter sollen den Automaten mithilfe von unbekannten Sprengmitteln aufgebrochen haben, erklärte eine Sprecherin des Polizeireviers Börde am Montag.

Im Anschluss entwendeten sie eine ebenfalls unbekannte Menge Bargeld und flüchteten mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Nahbereich konnten die Täter nicht aufgefunden werden.

Durch die Sprengung wurde der Ticketautomat erheblich beschädigt. Einer ersten Einschätzung zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Um sicherzugehen, dass sich kein weiterer Sprengstoff in dem zerstörten Automaten befindet, kam der Entschärfungsdienst der Bundespolizei zum Einsatz. Zudem wurden Spuren gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet.