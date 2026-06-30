Leiche im Niehler Hafen entdeckt: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Köln - Nach dem Fund einer Wasserleiche im Niehler Hafen sucht die Polizei nach Zeugen, welche die Identität des Toten aufklären können.

Die Polizei bittet derzeit um die Mithilfe aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Laut Polizei war der Verstorbene am 2. Juni auf einer Sandbank in der Nähe des Niehler Hafens entdeckt worden.

Die Beamten beschreiben den Mann wie folgt:

Circa 1,75 Meter groß, lange, dunkle Haare mit hellen Strähnen, ausgeprägte Narben an beiden Armen und Oberschenkeln, Tätowierungen auf linker Gesichtshälfte (Herz und zwei Schriftzeichen).

Um den Fall aufzuklären und den Ermittlungen weiter nachzugehen, ist die Kriminalpolizei daher auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.