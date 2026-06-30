Schüsse in Rüsselsheim: Spezialkräfte alarmiert, 35-Jähriger festgenommen

Rüsselsheim - Schussgeräusche haben am Montagabend im südhessischen Rüsselsheim für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Streifen rückten aus, Anwohner meldeten die verdächtigen Geräusche. Erst nach umfangreichen Überprüfungen stellte sich heraus, was hinter dem Vorfall steckte.

Die angeforderten Spezialkräfte der Polizei kamen glücklicherweise nicht aktiv zum Einsatz. © 5VISION.NEWS

Nach Angaben der Polizei gingen die Meldungen gegen 20.20 Uhr ein. Die Schüsse wurden im Bereich des Waldwegs gehört. Die Beamten sperrten den Bereich unmittelbar ab und waren mit mehreren Streifen im Einsatz.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 35 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatte.

Rund eine Stunde nach Beginn des Einsatzes nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Anschließend konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zu den Hintergründen des Geschehens dauern die Ermittlungen weiterhin an.