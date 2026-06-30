Auf Wohnhaus geschossen: Mann mit Waffe löst nächtlichen Polizeieinsatz aus

Staßfurt - Am frühen Dienstagmorgen hat ein Mann mit einer Waffe einen Großeinsatz der Polizei in Staßfurt ( Salzlandkreis ) ausgelöst.

Die Polizei konnte eine Softair-Waffe samt Munition feststellen. (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat

Ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge ereignete sich der Vorfall im Ortsteil Löderburg. Hier soll der 41-Jährige zunächst mit einer augenscheinlichen Waffe auf ein Wohnhaus geschossen haben.

Als der Tatverdächtige sich dann in ein benachbartes Wohngebäude begab, alarmierten Zeugen die Polizei.

Diese erschien mit einem Großaufgebot, darunter die Landesbereitschaftspolizei sowie Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes, am Tatort.

Im weiteren Verlauf konnte der 41-Jährige aus dem Gebäude gesprochen und im Anschluss durch die Einsatzkräfte des SEK festgestellt werden.

Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt.