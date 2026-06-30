Polizei sucht vermissten Senior, doch der schaut Fußball bei der Nachbarin

Grassau - Während die Polizei in Oberbayern nach einem vermeintlich vermissten Senior gesucht hat, hat der Mann bei einer Freundin Fußball geschaut.

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen 87-Jährigen gesucht. Plötzlich tauchte der Vermisste "putzmunter" wieder auf. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Den Angaben nach verständigte die Tochter des 87-Jährigen die Polizei, weil ihr Vater nicht erreichbar war.

Er soll ihr am Nachmittag mitgeteilt haben, dass er wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus gehen wolle.

Da der Mann weder bei sich zu Hause in Grassau in Landkreis Traunstein noch in umliegenden Krankenhäusern auffindbar war, fahndete die Polizei am Montagabend nach ihm.

Um kurz nach Mitternacht sei der 87-Jährige dann "putzmunter" an seiner Wohnanschrift aufgetaucht, teilte die Polizei mit.