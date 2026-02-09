Leiche in Berliner Park: Frau tot aufgefunden, Mann festgenommen

Berlin - In einem Park in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag eine Frau tot aufgefunden worden. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Die gefundene Leiche soll nun obduziert werden. (Symbolbild) © Markus Lenhardt/dpa

Der Mann wurde bereits festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe sind nach Angaben des Sprechers bisher völlig unbekannt. Zuvor hatte "t-online" berichtet.

Die Leiche wurde in der Nacht entdeckt. Weder zur Identität der Toten noch zu der des Festgenommenen gab es zunächst weitere Informationen.