Leiche in Berliner Park: Frau tot aufgefunden, Mann festgenommen
Von Hannes Rücker, Marion van der Kraats
Berlin - In einem Park in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag eine Frau tot aufgefunden worden. Nun gibt es einen Verdächtigen.
Der Mann wurde bereits festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.
Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe sind nach Angaben des Sprechers bisher völlig unbekannt. Zuvor hatte "t-online" berichtet.
Die Leiche wurde in der Nacht entdeckt. Weder zur Identität der Toten noch zu der des Festgenommenen gab es zunächst weitere Informationen.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen, wie ein Behördensprecher sagte. Eine Obduktion der Leiche sei für heute geplant und solle Erkenntnisse zur Todesursache bringen.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa