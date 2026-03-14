Leiche in Hotel gefunden - offenbar Tötungsdelikt!

Werne - In einem Hotel in Werne im Münsterland ist in der Nacht ein Mensch tot gefunden worden.

Ein Absperrband der Polizei ist vor dem Eingang des Hotels gespannt. © Max Lametz/dpa

Man gehe nach aktuellem Stand von einem Tötungsdelikt aus, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.

Angaben zur Identität oder zu weiteren Hintergründen machte er zunächst nicht.