Linienbus geklaut, um Freundin zur Schule zu bringen: So jung ist Täter
Wiesbaden - Plötzlich war ein Omnibus weg! Als die Polizei eingeschaltet wurde, hatten die Beamten schnell Erfolg, doch sie staunten nicht schlecht, als sahen, wer am Steuer des geklauten Busses saß.
Der Linienbus verschwand am frühen Freitagmorgen von einem Betriebsgelände im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.
Als Mitarbeiter des Unternehmens "ESWE Verkehrsgesellschaft" gegen 6 Uhr das Fehlen des vollgetankten Busses bemerkten, gingen sie zunächst davon aus, dass ein Busfahrer mit einem falschen Wagen unterwegs sei.
Um die Mittagszeit wurde dann allerdings klar, dass der Linienbus gestohlen worden war.
Die nun erst informierte Polizei konnte den verschwundenen Omnibus schnell bei Karlsruhe lokalisieren. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Wagen - und erlebte eine Überraschung.
"Fahrzeugführer war ein 15-jähriger Mainzer, der mit dem Bus kurz zuvor in der Nähe des Kontrollortes seine 14-jährige Freundin eingesammelt hatte, um sie zur Schule zu bringen", erklärte ein Sprecher.
Jugendlicher steuert Omnibus offenbar unfallfrei von Wiesbaden bis nach Baden-Württemberg
Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche den Bus "gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel geführt" habe, hieß es weiter.
Dabei so noch völlig unklar, wie der Teenager in den Besitzt eines solchen Schlüssels für die Busse der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE gelangt war.
"Neben einer Strafanzeige wegen des Diebstahls muss der Jugendliche sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten", fügte der Polizeisprecher noch hinzu.
Ferner muss wohl davon ausgegangen werden, dass der 15-jährige Mainzer trotz seines noch jungen Alters offenbar völlig problemlos mit dem Bus navigieren konnte: Der Wagen wurde unbeschädigt an die Betreiber-Firma ausgehändigt.
"Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben", hieß es abschließend.
Titelfoto: Montage: Carmen Jaspersen/dpa, Boris Roessler/dpa