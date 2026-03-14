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Linienbus geklaut, um Freundin zur Schule zu bringen: So jung ist Täter

In Wiesbaden verschwand am Freitagmorgen ein Linienbus: Als die Polizei den geklauten Wagen fand, staunten die Beamten, als sahen wer am Steuer saß.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Plötzlich war ein Omnibus weg! Als die Polizei eingeschaltet wurde, hatten die Beamten schnell Erfolg, doch sie staunten nicht schlecht, als sahen, wer am Steuer des geklauten Busses saß.

Eine Polizeistreife stoppte den gestohlenen Bus bei Karlsruhe: Der Wagen war offenbar unfallfrei von Wiesbaden bis dorthin gefahren worden. (Symbolbild)
Eine Polizeistreife stoppte den gestohlenen Bus bei Karlsruhe: Der Wagen war offenbar unfallfrei von Wiesbaden bis dorthin gefahren worden. (Symbolbild)  © Montage: Carmen Jaspersen/dpa, Boris Roessler/dpa

Der Linienbus verschwand am frühen Freitagmorgen von einem Betriebsgelände im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Als Mitarbeiter des Unternehmens "ESWE Verkehrsgesellschaft" gegen 6 Uhr das Fehlen des vollgetankten Busses bemerkten, gingen sie zunächst davon aus, dass ein Busfahrer mit einem falschen Wagen unterwegs sei.

Um die Mittagszeit wurde dann allerdings klar, dass der Linienbus gestohlen worden war.

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Die nun erst informierte Polizei konnte den verschwundenen Omnibus schnell bei Karlsruhe lokalisieren. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Wagen - und erlebte eine Überraschung.

"Fahrzeugführer war ein 15-jähriger Mainzer, der mit dem Bus kurz zuvor in der Nähe des Kontrollortes seine 14-jährige Freundin eingesammelt hatte, um sie zur Schule zu bringen", erklärte ein Sprecher.

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Die Polizisten brachten den jugendlichen Bus-Dieb zurück zu seiner Familie. Die Nachforschungen zu dem Fall dauern an. (Symbolbild)
Die Polizisten brachten den jugendlichen Bus-Dieb zurück zu seiner Familie. Die Nachforschungen zu dem Fall dauern an. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche den Bus "gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel geführt" habe, hieß es weiter.

Dabei so noch völlig unklar, wie der Teenager in den Besitzt eines solchen Schlüssels für die Busse der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE gelangt war.

"Neben einer Strafanzeige wegen des Diebstahls muss der Jugendliche sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten", fügte der Polizeisprecher noch hinzu.

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Ferner muss wohl davon ausgegangen werden, dass der 15-jährige Mainzer trotz seines noch jungen Alters offenbar völlig problemlos mit dem Bus navigieren konnte: Der Wagen wurde unbeschädigt an die Betreiber-Firma ausgehändigt.

"Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben", hieß es abschließend.

Titelfoto: Montage: Carmen Jaspersen/dpa, Boris Roessler/dpa

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