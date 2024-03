15.03.2024 15:01 Leiche von 23-Jährigen liegt wochenlang in Bach: Trauriger Verdacht bestätigt

Am Sonntag wurde in einem Bachlauf in Wiesbaden die Leiche eines Mannes entdeckt. Infolge der Obduktion lag am Freitag auch eine mögliche Todesursache vor.

Von Angelo Cali

Wiesbaden - Am vergangenen Sonntag wurde in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden die Leiche einer Person in einem Bachlauf entdeckt. Mittlerweile konnte die Identität und wohl auch eine genaue Todesursache bestimmt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Leichnam des 23-Jährigen für mehrere Wochen in dem Bachlauf gelegen haben. (Symbolfoto) © 123RF/banepx Es war ein schockierender Fund für die Passanten, die zum Ausklang der vergangenen Woche gegen 11 Uhr lediglich einen Spaziergang zwischen den Wiesbadener Stadtteilen Igstadt und Kloppenheim machen wollten. Als sie den Wäschbach passierten, entdeckten sie schließlich den leblosen Körper einer Person. Nachdem zu diesem Zeitpunkt weder Identität noch die Umstände des Ablebens ersichtlich waren, fand in den vergangenen Tagen die Obduktion des Leichnams durch die Rechtsmedizin statt. Hierdurch ergab sich, dass es sich bei dem Toten um einen erst 23 Jahre alten Mann handelte. Der Verstorbene, der aus dem nahe gelegenen Idstein kam und anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert wurde, könnte angesichts der vorliegenden Gegebenheiten bereits seit einigen Wochen in dem Bachlauf gelegen haben, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Polizeimeldungen Schockfund bei Reinigungsarbeiten: Lebloser Mann in der Werra entdeckt Darüber hinaus ergab sich, dass wohl eine Schusswunde ursächlich für den Tod des jungen Mannes war. Derzeit gehen die Ermittler aber nicht davon aus, dass der 23-Jährige erschossen wurde. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten die Ordnungshüter, dass sich der Tote selbst das Leben nahm. 23-Jähriger liegt tot in Bachlauf: Obduktion deckt Schusswunde auf - auch Waffe entdeckt Für diese Annahme spricht unter anderem die Tatsache, dass eine entsprechende Waffe in unmittelbarer Nähe des Leichenfundortes entdeckt werden konnte. Was letztlich ursächlich für die Selbsttötung war, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide oder Selbstverletzungen. Da wir den Vorfall jedoch bereits im Vorfeld zu den neuesten Erkenntnissen betreut haben, hat sich die Redaktion entschieden, ihn doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: 123RF/banepx