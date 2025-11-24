Leichtes Spiel für Polizei: Spuren im Schnee verraten durstigen Einbrecher
Haldensleben - Der in der Nacht auf Montag gefallene Neuschnee überführte einen durstigen Einbrecher in Haldensleben (Landkreis Börde).
Dieser soll um kurz nach Mitternacht die Alarmanlage eines Einkaufsmarktes in der Magdeburger Straße ausgelöst haben, berichtete das Polizeirevier Börde.
Sofort angerückte Einsatzkräfte der Polizei konnten eine beschädigte Fensterscheibe feststellen.
Aufgrund des zuvor gefallenen Schnees entdeckten die Beamten Abdrücke eines Schuhs und eines Einkaufswagens auf dem Boden.
Sie folgten den Spuren, die bei einer Person in der Nähe eines Mehrfamilienhauses endeten.
Nach einem Abgleich der Schuhabdrücke und weiteren Befragungen waren sich die Polizisten sicher, den Einbrecher gefunden zu haben.
Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein
Der 47-jährige Mann soll sich demnach gewaltsam Zugang zu dem Laden verschafft und mehrere alkoholische Getränke gestohlen haben. Sein Diebesgut transportierte er mit einem der vorhandenen Einkaufswagen.
Für ihn ging es daraufhin zur weiteren Vernehmung auf die Wache. Anschließend wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa