Leichtes Spiel für Polizei: Spuren im Schnee verraten durstigen Einbrecher

Haldensleben - Der in der Nacht auf Montag gefallene Neuschnee überführte einen durstigen Einbrecher in Haldensleben ( Landkreis Börde ).

Schuhabdrücke und Spuren eines Einkaufswagens führten zum Einbrecher. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Dieser soll um kurz nach Mitternacht die Alarmanlage eines Einkaufsmarktes in der Magdeburger Straße ausgelöst haben, berichtete das Polizeirevier Börde.

Sofort angerückte Einsatzkräfte der Polizei konnten eine beschädigte Fensterscheibe feststellen.

Aufgrund des zuvor gefallenen Schnees entdeckten die Beamten Abdrücke eines Schuhs und eines Einkaufswagens auf dem Boden.

Sie folgten den Spuren, die bei einer Person in der Nähe eines Mehrfamilienhauses endeten.

Nach einem Abgleich der Schuhabdrücke und weiteren Befragungen waren sich die Polizisten sicher, den Einbrecher gefunden zu haben.