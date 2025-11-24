Wintereinbruch in Oberhof: Polizei geht gegen Drifter vor

Oberhof - Mit den ersten winterlichen Straßenverhältnissen hat die Polizei in Oberhof am vergangenen Wochenende erneut zahlreiche Verstöße feststellen müssen.

Die Polizei bittet gerade zu dieser Jahreszeit, umsichtig und vorsichtig zu fahren. © Martin Schutt/dpa

Der einsetzende Winter sorgte in und um Oberhof dafür, dass – wie in den Vorjahren – einige Autofahrer die glatten Straßen missachteten und sich teils verantwortungslos verhielten.

Besonders in den Abendstunden waren es überwiegend junge Fahrer, die trotz der schwierigen Witterungsbedingungen gegen Verkehrsregeln verstießen und durch den Ort fuhren, als gelte besondere Vorsicht nicht für sie.

Die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl mussten einschreiten und registrierten insgesamt 20 Ordnungswidrigkeiten. Zusätzlich wurden 14 Platzverweise ausgesprochen, um weitere Gefährdungen zu verhindern.

Die Polizei betont, dass auch in diesem Winter konsequent gehandelt wird: Bei Verstößen werden Bußgeldverfahren eingeleitet, und sollte der Verdacht auf ein verbotenes Fahrzeugrennen bestehen, folgen Strafverfahren. In solchen Fällen können auch Anträge auf Entzug der Fahrerlaubnis gestellt werden.