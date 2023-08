Leichtsinn endet in Tragödie: 28-Jähriger stürzt bei Feier zehn Meter in die Tiefe!

Frankenthal - Was als ausgelassene Feier unter Freunden begann, endete am Samstagabend im rheinland-pfälzischen Frankenthal in einer schockierenden Tragödie.

Ein 28-jähriger Mann stürzte am Samstagabend während einer Party zehn Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei lebensgefährlich. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Polizei berichtet, feierte ein 28-jähriger Mann zusammen mit seinen Freunden in einer Wohnung in der Industriestraße in Frankenthal. Im Laufe des Abends entwickelten sich allerdings Ereignisse, die das fröhliche Zusammenkommen in einen Albtraum verwandelten.



Nachdem bereits einiges an Alkohol geflossen war, entschied sich der junge und dementsprechend alkoholisierte Mann dazu, auf abenteuerliche Art und Weise für Aufsehen zu sorgen. Er kletterte über den Balkon der Wohnung und gelangte so auf das angrenzende Dach des Gebäudes.

Doch der waghalsige Plan sollte sich als folgenschwerer Fehler erweisen!

Aus etwa zehn Metern Höhe stürzte der 28-Jährige in die Tiefe. Viele der anwesenden Gäste mussten den Vorfall mit Entsetzen beobachten.