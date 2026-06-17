Leine reißt beim Gassigehen: Hundebesitzer nutzt Pfefferspray gegen aggressiven Vierbeiner
Weferlingen - Ein Hundespaziergang ist am Dienstagabend in Weferlingen (Landkreis Börde) eskaliert. Für eine 61 Jahre alte Frau endete der Zwischenfall mit gereizten Augen.
Wie das Polizeirevier Börde berichtet, war die Hundebesitzerin gegen 21 Uhr mit ihrem Vierbeiner in der Bäckerstraße unterwegs. Zur selben Zeit kam ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weiterer Hundebesitzer entgegen.
Plötzlich soll der Hund der 61-Jährigen so stark an der Leine gezogen haben, dass diese riss. Das Tier lief daraufhin über die Straße und ging den Hund des Mannes an, so die Polizei.
Um seinen eigenen Vierbeiner zu schützen, zog der Mann den kleineren Hund an der Leine hoch. Die 61-Jährige griff ebenfalls ein und drückte ihren Hund zu Boden, um weitere Attacken zu verhindern.
Daraufhin soll der bisher unbekannte Hundebesitzer Reizgas eingesetzt und in Richtung des Hundes gesprüht haben. Dabei wurde auch die Frau getroffen.
Sie klagte anschließend über starkes Brennen in den Augen. Kurz darauf verließ der Mann mit seinem Tier den Ort.
Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und sucht jetzt nach dem unbekannten Hundebesitzer.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter Tel. 03904/4780 oder online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa