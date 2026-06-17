Leine reißt beim Gassigehen: Hundebesitzer nutzt Pfefferspray gegen aggressiven Vierbeiner

Weferlingen - Ein Hundespaziergang ist am Dienstagabend in Weferlingen ( Landkreis Börde ) eskaliert. Für eine 61 Jahre alte Frau endete der Zwischenfall mit gereizten Augen.

Ein bisher Unbekannter hat eine Hundeattacke mit Reizgas abgewehrt und dabei auch die Besitzerin (61) des Vierbeiners getroffen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Polizeirevier Börde berichtet, war die Hundebesitzerin gegen 21 Uhr mit ihrem Vierbeiner in der Bäckerstraße unterwegs. Zur selben Zeit kam ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weiterer Hundebesitzer entgegen.

Plötzlich soll der Hund der 61-Jährigen so stark an der Leine gezogen haben, dass diese riss. Das Tier lief daraufhin über die Straße und ging den Hund des Mannes an, so die Polizei.

Um seinen eigenen Vierbeiner zu schützen, zog der Mann den kleineren Hund an der Leine hoch. Die 61-Jährige griff ebenfalls ein und drückte ihren Hund zu Boden, um weitere Attacken zu verhindern.

Daraufhin soll der bisher unbekannte Hundebesitzer Reizgas eingesetzt und in Richtung des Hundes gesprüht haben. Dabei wurde auch die Frau getroffen.

Sie klagte anschließend über starkes Brennen in den Augen. Kurz darauf verließ der Mann mit seinem Tier den Ort.