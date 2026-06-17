17.06.2026 12:16 Zeugen werden auf vermissten Jungen aufmerksam und bringen ihn zur Polizei

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Wo ist Sohiyl H. aus Erfurt? Der Achtjährige wird seit dem 16. Juni vermisst.

Von Marcus Scholz

Die Polizei teilte mit, dass Zeugen auf das Kind aufmerksam wurden und den Jungen und zu einer Erfurter Polizeidienststelle brachten. Erstmeldung, 17. Juni, 7.57 Uhr Erfurt - Ein Achtjähriger aus Erfurt wird seit dem 16. Juni vermisst. In diesem Outfit wurde der Achtjährige zuletzt gesehen. Die Polizei hat den Jungen mittlerweile gefunden. © Montage: Polizei (2) Laut Thüringer Polizei wurde der Junge zuletzt gegen 20.30 Uhr "An der Lache" in Erfurt gesehen. Der Achtjährige ist etwa 1,30 Meter groß, wiegt rund 30 Kilogramm, hat schwarze Haare und braune Augen. Bekleidet ist der Junge mit einem schwarzen Hoodie mit grünem Logo, einer beigen Cargohose sowie schwarzen Klettschuhen der Marke Adidas. Laut Polizei ist der Junge neurodivers und befinde sich im Autismus-Spektrum. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter der Telefonnummer 0150181/2026 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Montage: Polizei (2)