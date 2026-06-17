Sammel-Leidenschaft eskaliert: Mann klaut Fußball-Bildchen und schlägt Verkäuferin ins Gesicht

Schweinfurt - Mit seiner Sammelleidenschaft für WM-Klebebildchen hat es ein Mann in Schweinfurt offensichtlich ziemlich übertrieben. Jetzt sucht ihn die Polizei .

Der Mann hatte Päckchen mit Sammelbildern im Wert von etwa 40 Euro mitgehen lassen. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am Dienstag gegen 10 Uhr die Tankstelle in der Deutschhöfer Straße betreten. Dort kaufte er bei der 43-jährigen Mitarbeiterin Zigaretten.

Als er allerdings den Verkaufsraum verlassen hatte, fiel der Frau auf, dass mehrere Päckchen mit den begehrten Fußballbildchen verschwunden waren; Wert etwa 40 Euro. Sie schaute sich laut Polizei daraufhin die Aufnahmen aus der Überwachungskamera an, die ihren Verdacht bestätigten.

Also rannte sie dem Mann hinterher und konnte ihn kurz darauf auch an der Kreuzung der Deutschhöfer Straße und der Rhönstraße stellen.

Als sie ihn auf den Diebstahl ansprach, habe der Mann sie zur Seite gestoßen und ihr dann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dann sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.