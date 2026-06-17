Mann bei Dorffest niedergeschlagen und getreten

Hartha - In Hartha ( Mittelsachsen ) wurde ein Mann (49) am Rande eines Dorffestes im Ortsteil Gersdorf niedergeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Hartha wurde ein 49-Jähriger bei einem Dorffest angegriffen, niedergeschlagen und verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © 123rf.com/Rafael Ben-Ari

Der Fall passierte bereits am Pfingstsonntag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Laut eigener Aussage war der 49-Jährige am frühen Sonntagmorgen zwischen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr vor dem Festgelände von einer Gruppe Jugendlicher zunächst angepöbelt worden. Nach dem kurzen verbalen Disput soll einer der jungen Leute den Mann geschlagen haben. Doch damit nicht genug:

"Ein weiterer Begleiter soll dann den 49-Jährigen zu Boden gestoßen und anschließend getreten haben", so ein Polizeisprecher.

Der Mann wurde bei der Attacke verletzt. Nachdem die Angreifer von ihrem Opfer abgelassen hatten und verschwunden waren, ging der 49-Jährige kurz ins Festzelt zurück und verließ dann das Fest. Er ging schließlich ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.