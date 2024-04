Letzter Gassi-Gang: Hund stirbt qualvollen Giftköder-Tod

Östringen - Als eine Frau in Odenheim im Landkreis Karlsruhe mit ihrem Hund Gassi ging, ahnte sie nicht, was nur kurz darauf passieren würde.

Die Hundehalterin beobachtete im Maul sowie an der Stelle auf der Wiese, wo er zuvor gefressen hatte, eine fleischähnliche Substanz, die sie im Anschluss sicherte.

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, verstarb der Rüde der Rasse Goldendoodle kurze Zeit, nachdem er eine unbekannte Substanz vom Boden abgeschleckt hatte unter Würgeanfällen und Erbrechen.

Der beunruhigende Vorfall ereignete sich am gestrigen Freitagabend im Bereich Lourdes-Grotte im badischen Odenheim.

Die Polizei Karlsruhe lässt allen Hundehaltern in der Region die ausdrückliche Warnung zukommen, ihre Tiere beim Gassigehen nicht aus den Augen zu verlieren.

Wenn Hunde etwas vom Boden abschlecken, sollten ihre Begleiter sofort einschreiten, damit sie nicht Gefahr laufen, dasselbe Schicksal zu erleiden wie im obigen Fall beschrieben. Da Giftköder zum Teil auch mit scharfen Gegenständen versehen sein können, gelte hier besondere Vorsicht. Sollte ein Hund dennoch einen Köder oder Ähnliches aufgenommen haben, so sollte dieser in jedem Fall beobachtet und am besten sofort vorsorglich zu einem Tierarzt gebracht werden.

Personen, die weitere mögliche Giftköder in diesem Bereich auffinden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/8026-0 in Verbindung zu setzen.