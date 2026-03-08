Leuchtendes Flugobjekt am Himmel im Norden löst Großeinsatz aus

Stade - Rätselhafter Alarm am Abend: Am Sonntag sorgten mysteriöse Beobachtungen am Himmel über Norddeutschland für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei .

Ein zunächst unbekanntes Flugobjekt löste am Sonntagabend einen Großeinsatz aus. © NEWS5 / Sebastian Peters

Gegen 19 Uhr gingen bei den Einsatzkräften mehrere Meldungen ein. Im Bereich Groß Thun sollen möglicherweise Teile eines Flugzeugs oder sogar Fragmente eines unbekannten Himmelskörpers abgestürzt sein, hieß es.

Sofort rückten zahlreiche Kräfte der Feuerwehren aus, unterstützt von einem Marinehubschrauber sowie einer Drohne der DLRG, um das Gebiet großflächig abzusuchen.

Trotz der intensiven Suche blieb der Einsatz jedoch ohne Ergebnis. Weder am Boden noch aus der Luft konnten Trümmerteile oder andere Hinweise auf einen Flugzeugabsturz gefunden werden.

Zeitgleich waren auch aus anderen Teilen Norddeutschlands ähnliche Beobachtungen gemeldet worden. Doch auch dort blieb die Suche erfolglos, teilte die Polizei am Abend mit.

Eine Entdeckung aus Rheinland-Pfalz könnte jedoch Aufschluss über das mysteriöse Objekt geben. Dort hatten am Sonntag Teile eines Meteoriten Schäden an Dächern und Häusern verursacht.

Demnach sei nicht auszuschließen, dass es sich bei der Beobachtung im Norden ebenfalls um einen Meteoriten gehandelt habe.