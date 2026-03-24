Liebesnest statt Einbruch: Polizei überrascht halbnacktes Paar in Gasthof

Pressig - In Oberfranken sah am Montagabend gegen 22 Uhr ein Anwohner Licht in einem ehemaligen Gasthof, in dem Abrissarbeiten liefen. Er rief die Polizei . Als die Beamten das Gebäude umstellten, fanden sie Eindringlinge mit einem besonderen Motiv.

Die Einbrecher entpuppten sich als Pärchen. (Symbolfoto) © David Grunfeldv/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate/dpa

Vermeintliche Einbrecher in einem ehemaligen Gasthof in Oberfranken haben sich als Liebespaar entpuppt.

Ein Mann habe die Polizei gerufen, weil er in dem Gebäude in Pressig (Landkreis Kronach), mehrfach Lichtflackern gesehen habe, teilte die Polizei mit. Der Mann habe vermutet, dass Einbrecher dort ihr Unwesen treiben.

Mehrere Polizeistreifen hätten das Gebäude daraufhin umstellt, auch ein Polizeihund sei im Einsatz gewesen.

Durch eine Balkontür hätten Polizisten dann aber zwei leicht bekleidete Menschen entdeckt - einen Mann und eine Frau.