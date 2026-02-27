Streit in Asylbewerberheim eskaliert: Zwei Bewohner verletzt

Rieden am Forggensee - In einem Asylbewerberheim in Schwaben hat ein Bewohner einen anderen angegriffen und verletzt.

Die Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter laut eigenen Angaben vor dem Wohnheim widerstandslos festnehmen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Die Attacke passierte in Rieden am Forggensee im Landkreis Ostallgäu eskaliert, wie die Polizei mitteilte.

"Ein verbaler Streit in der dortigen Gemeinschaftsküche eskalierte derart, dass ein 38-jähriger somalischer Staatsbürger einen 37-jährigen türkischen Staatsangehörigen erst mit einem Schlüssel und dann mit einem Küchenmesser attackierte", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Mit Hilfe eines Stuhls hat der Angegriffene den Mann auf Abstand halten können – und so vermutlich schlimmere Verletzungen verhindert.

Zwei weitere Bewohner hätten den Angreifer schließlich entwaffnet. Der mutmaßliche Täter und das Opfer wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Die Polizei nahm den Verdächtigen vor dem Asylbewerberheim widerstandslos fest.

Der Verdächtige besitzt nach Angaben der Polizei die somalische, das Opfer die türkische Staatsangehörigkeit.