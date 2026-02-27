Schulklasse nervt ihn: 64-Jähriger schlägt Schülerin ins Gesicht

In einem Museum in der Weimarer Innenstadt flogen am Donnerstag die Fäuste.

Von Christian Rüdiger

Weimar - In einem Museum in der Weimarer Innenstadt flogen am Donnerstag die Fäuste.

Die Polizei konnte den Täter finden. Nun wird gegen ihn ermittelt. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den Täter finden. Nun wird gegen ihn ermittelt. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Schulklasse die Einrichtung besucht. Ein 64-Jähriger fühlte sich jedoch von den Gesprächen der jungen Leute gestört.

Nach einer kurzen Diskussion wurde der Mann handgreiflich und schlug einer 19-jährigen Schülerin ins Gesicht. Danach flüchtete er vom Tatort.

Zeugen riefen anschließend die Polizei und konnten den Täter gut beschreiben, sodass der 64-Jährige in der Nähe des Museums gefunden werden konnte.

Für sein rücksichtsloses Verhalten muss sich der Mann strafrechtlich verantworten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

