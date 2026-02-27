Schulklasse nervt ihn: 64-Jähriger schlägt Schülerin ins Gesicht

Weimar - In einem Museum in der Weimarer Innenstadt flogen am Donnerstag die Fäuste.

Die Polizei konnte den Täter finden. Nun wird gegen ihn ermittelt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Schulklasse die Einrichtung besucht. Ein 64-Jähriger fühlte sich jedoch von den Gesprächen der jungen Leute gestört.

Nach einer kurzen Diskussion wurde der Mann handgreiflich und schlug einer 19-jährigen Schülerin ins Gesicht. Danach flüchtete er vom Tatort.

Zeugen riefen anschließend die Polizei und konnten den Täter gut beschreiben, sodass der 64-Jährige in der Nähe des Museums gefunden werden konnte.