Schulklasse nervt ihn: 64-Jähriger schlägt Schülerin ins Gesicht
Weimar - In einem Museum in der Weimarer Innenstadt flogen am Donnerstag die Fäuste.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Schulklasse die Einrichtung besucht. Ein 64-Jähriger fühlte sich jedoch von den Gesprächen der jungen Leute gestört.
Nach einer kurzen Diskussion wurde der Mann handgreiflich und schlug einer 19-jährigen Schülerin ins Gesicht. Danach flüchtete er vom Tatort.
Zeugen riefen anschließend die Polizei und konnten den Täter gut beschreiben, sodass der 64-Jährige in der Nähe des Museums gefunden werden konnte.
Für sein rücksichtsloses Verhalten muss sich der Mann strafrechtlich verantworten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.
