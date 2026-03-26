Lkw-Fahrer bringt mit seiner Fahrweise mehrere Autofahrer in große Gefahr

Harth-Pöllnitz - Am frühen Mittwochabend hat ein Lkw-Fahrer in Harth-Pöllnitz (Landkreis Greiz) mit seiner Fahrweise mehrere Autofahrer in Gefahr gebracht.

Der unbekannte Lkw-Fahrer hatte andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. (Symbolfoto) © 123rf/vitpho

Der Trucker war auf der Bundesstraße 175 zwischen Frießnitz und Großebersdorf wiederholt auf die Gegenspur gefahren, wie Zeugen gegenüber der Polizei erklärten.

Mehrere entgegenkommende Autos mussten demnach auf die Bankette ausweichen oder wurden teilweise zum Anhalten gezwungen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw-Gespann zu verhindern.

Die alarmierte Polizei konnte den Sattelzug in der Folge in Eisenberg feststellen. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Die Ermittlungen laufen.