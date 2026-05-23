Ausfahrt versperrt: Brummi-Fahrer greift zum Gabelstapler

Cottbus - Weil er zugeparkt worden ist, hat ein Lkw-Fahrer in Cottbus die Initiative ergriffen und sich kurzerhand selbst den Weg freigemacht.

Mit einem Gabelstapler hat ein Lkw-Fahrer in Cottbus seine Ausfahrt von einem Parkplatz geräumt. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagmorgen in der Welzower Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach versperrten mehrere Autos dem Brummi-Fahrer die Ausfahrt von seinem Parkplatz. Der Mann rief aber kein Abschleppdienst oder die Beamten zu Hilfe.

Stattdessen bekam er selbst Ärger mit der Polizei, denn er setzte sich kurzentschlossen in seinen Gabelstapler und "parkte" die Fahrzeuge in Eigenregie um.

Die alarmierten Einsatzkräfte prüften die umgesetzten Autos auf Beschädigungen, konnten aber auf den ersten Blick keine entdecken - offenbar war hier ein echter Fachmann am Werk.

Dennoch informierten die Polizisten die betroffenen Besitzer über den Zwischenfall und baten darum, noch einmal genau zu überprüfen, ob die Fahrzeuge bei der Aktion tatsächlich keinen Schaden davongetragen haben.