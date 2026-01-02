Lkw-Fahrer schmuggelt Kippen: Röntgenbilder bringen Versteck ans Licht

Ulm - Per Röntgenanlage kamen die Zollfahnder einem Kippenversteck auf die Schliche. Ein Lkw-Fahrer aus der Türkei hatte Zigaretten in seinen Reserverädern versteckt.

25.000 unversteuerte Zigaretten waren im Reserverad des Lasters verborgen. © Hauptzollamt Ulm

Das mit Möbeln beladene Fahrzeug war von der Türkei auf dem Weg nach Paris und den Fahndern auf der A8 in Höhe Ulm-Dornstadt ins Auge gefallen.

Der Fahrer hat nun ein Steuerstrafverfahren am Hals, weil er 25.000 unversteuerte Zigaretten (insgesamt 125 Stangen) im Reserverad verborgen hatte.

Bei der Auswertung von Scan-Bildern der Großröntgenanlage fielen den Zollbeamten zuvor Unregelmäßigkeiten bei den Reservereifen auf.