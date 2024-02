Love Scamming: Leipziger Rentnerin verliert Tausende Euro an "Geschäftsmann"

Doch die Frau hatte einen so hohen Geldbetrag nicht zur Verfügung. Deshalb machte sie sich auf den Weg zur Bank und beantragte einen Kredit.

Eines Tages schrieb er ihr, dass er in einer misslichen Lage stecke und dringend Geld in einem niedrigen fünfstelligen Bereich benötige.

Die Frau gab dem Betrüger mehrere tausend Euro. (Symbolbild) © 123rf/recstockfootage

Seine gewünschte Summe bekam die Rentnerin zwar nicht zusammen, doch sie überwies ihm einen hohen vierstelligen Betrag.



Dann antwortete ihr Online-Freund auf einmal nicht mehr auf ihre Nachrichten.



Das machte die Frau so stutzig, dass sie sich am 22. Januar an die Polizei wand und eine Anzeige erstattete. Diese ermittelt aktuell wegen Betruges gegen den Unbekannten.

Die angewandte Betrugsmasche nennt sich "Love-Scamming". Ziel des Internet-Betrugs ist es, eine Bindung zu den Opfern aufzubauen und ihnen dann unter Vortäuschung einer Notlage Geld aus der Tasche zu ziehen.

Weitere Informationen dazu bekommt Ihr auf der Seite Landeskriminalamtes Sachsen.