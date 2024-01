31.01.2024 16:00 768 Luxus-Audi kracht mitten in Restaurant: War deutsche Rap-Legende schuld?

Am Dienstag kam es in Darmstadt zu einem Unfall, bei dem ein Auto in ein Geschäft raste. Bei dem Unfallfahrer soll es sich um Rapper Haftbefehl handeln.

Von Angelo Cali

Darmstadt - Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in Südhessen zu einem schweren Unfall. Ein Auto krachte hierbei in die Front eines Restaurants, wobei eine Person verletzt wurde. Während die Polizei nach Zeugen sucht, könnte der Verursacher ein prominenter Musiker sein. Die zerstörte Fensterfront des Darmstädter Restaurants wurde kurz nach dem Crash mit Holzplanken bedeckt. © 5VISION.NEWS Doch von vorn: Gegen 16.20 Uhr wurden die zuständigen Beamten der Polizei Darmstadt über den Unfall per Notruf informiert. Vor Ort angekommen stand der weiße Audi Q8 noch mit der Wagenfront in der Glasfassade des Restaurants. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer des SUV zunächst von der Grafenstraße aus in Richtung Elisabethenstraße unterwegs gewesen sein. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor der Wagenlenker schließlich die Kontrolle über sein Auto und krachte mit diesem in das Lokal. Hierbei wurde zudem ein 23 Jahre alter Mann aus Darmstadt verletzt und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Währenddessen soll der Unfallfahrer laut Polizeimeldung Reißaus genommen haben und konnte noch immer nicht ausfindig gemacht werden. Polizeimeldungen Schwerverletzte nach Vorfahrtsfehler: Schüler-Kleinbus kracht mit Kombi zusammen Wie sich im Laufe des heutigen Mittwochs herausstellte, könnte es sich laut "Rapcheck" dabei um Rapper Haftbefehl (38, bürgerlich Aykut Anhan) handeln. Ob er jedoch selbst am Steuer saß, konnte das Rap-Newsportal nicht final bestätigen. Auch die ermittelnden Beamten konnten hierzu keine weiteren Auskünfte geben. Bei dem Crash, der unter anderem für eine zweitägige Schließung des in Mitleidenschaft gezogenen Restaurants sorgte, entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. War Rapper Haftbefehl (38, bürgerlich Aykut Anhan) direkt oder indirekt an dem Unfall mit Personenschaden beteiligt? © Caroline Seidel/dpa Rapper Haftbefehl schuld an Verkehrsunfall mit verletztem Mann in Darmstadt? Polizei sucht Zeugen Ob der Gangster-Rap-Veteran direkt oder indirekt an dem schweren Crash beteiligt war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen, an denen auch mögliche Augenzeugen des Geschehens mitwirken sollen. Wer zielführende Hinweise zu dem Unfall in der Darmstädter Elisabethenstraße geben kann, ist dazu angehalten sich unter der Rufnummer 06151/96941110 an das 1. Polizeirevier der Stadt zu wenden.

