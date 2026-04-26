Mädchen (12) in Bus sexuell belästigt: 43-Jähriger geschnappt

Nürnberg - Ein Mann belästigte in einem Linienbus in Nürnberg ein Kind sexuell und wurde festgenommen.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen (43) festnehmen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stieg das zwölfjährige Mädchen am Donnerstag gegen 16 Uhr in den Bus und setzte sich.

Ein Mann setzte sich neben sie und nahm "sexuelle Handlungen an sich selbst" vor, berichtete die Polizei. Als sie den Sitzplatz wechselte, folgte er ihr, sodass sie schließlich den Bus verließ. Der Mann fuhr den Angaben zufolge weiter mit dem Bus.

Das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm den Fall.