18.12.2024 15:38 Mädchen (16) im Zug sexuell belästigt: Polizei schnappt fünf Männer

Am späten Dienstagabend kam es in einer Regionalbahn in Sachsen-Anhalt zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei konnte die Täter schnell ausfindig machen.

Von Lena Schubert

Magdeburg/Halberstadt - Am späten Dienstagabend kam es in einer Regionalbahn in Sachsen-Anhalt zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei konnte die Täter schnell ausfindig machen. Eine Teenagerin (16) wurde in einer Regionalbahn von fünf Männern sexuell belästigt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Gegen 22 Uhr war ein 16 Jahre altes Mädchen im Zug zwischen Magdeburg und Halberstadt im Harz unterwegs. Fünf Männer, die aus Marokko und Tunesien stammten, saßen in ihrer Nähe und machten sexuelle Handbewegungen, durch die die Jugendliche belästigt wurde. Ein Zugbegleiter bemerkte, wie das Opfer weinend und zitternd auf seinem Platz saß, und verständigte die Polizei. Den Beamten konnte die 16-Jährige dann eine genaue Täterbeschreibung nennen. Polizeimeldungen Jugendliche im Erzgebirge belästigt: 38-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt Zwei der Männer im Alter von 27 und 31 Jahren konnten noch auf dem Bahnsteig am Bahnhof Halberstadt aufgefunden werden, teilte die Bundespolizei mit. Die drei anderen - 19, 21 und 23 Jahre alt - wurden auf dem Weg in Richtung Innenstadt angehalten und von der Geschädigten identifiziert. Das Mädchen war in so schlechter emotionaler Verfassung, dass die Einsatzkräfte es nach Hause begleiten und an seine Mutter übergeben mussten. Auf die fünf Täter warten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Nötigung und sexueller Belästigung.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa