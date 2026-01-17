17-Jähriger stirbt nach Stich in Hals: Opfer soll Tatverdächtige zuvor belästigt haben

Castrop-Rauxel - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen stark blutend von einem Passanten entdeckt worden und trotz Rettungsmaßnahmen gestorben - jetzt liegen neuen Erkenntnisse vor!

Noch am Donnerstagvormittag soll die Leiche des 17-Jährigen obduziert werden. © Justin Brosch/dpa

Ein gleichaltriges Mädchen sei daraufhin an ihrer Wohnadresse festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Sie berufe sich auf eine Notwehrsituation. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Wie die Polizei nun mitteilte, ist der Jugendliche an einem Stich mit einem spitzen Gegenstand in den Halsbereich verstorben.



Die Tatverdächtige gab zudem zu, in Bezug auf den Tatort gelogen zu haben - sie habe die falschen Angaben zunächst aus Angst vor ihren Eltern gemacht.



Die Spuren weißen nun daraufhin, dass sich der Verbrechensort auf einer Terrasse eines leerstehenden Gebäudes an der Wartburgstraße 115 befand - in der Nähe wurde der 17-Jährige wenig später aufgefunden.

