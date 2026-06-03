Mädchen (9) sexuell belästigt: Polizei sucht nach diesem Mann
Stendal - Grusel-Aktion im Norden Sachsen-Anhalts: Ein Mann soll am Freitag ein kleines Mädchen angesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen.
Bereits am vergangenen Freitag war ein neunjähriges Mädchen gegen 18.30 Uhr in der Stadtseeallee/Ecke Erich-Weinert-Straße in Stendal unterwegs, als es von dem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde.
Die Unterhaltung hatte einen "sexuellen Bezug", teilte das Polizeirevier Stendal mit. Genauere Details nannten die Beamten nicht.
Glücklicherweise blieb das Mädchen unversehrt und konnte den Vorfall bei seinen Eltern und dann bei der Polizei melden.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- deutscher Phänotyp
- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß
- schlank
- große Nase
- Tattoo am Arm mit Tiermotiv
- trug weißes T-Shirt, schwarze Jeanshose
- führte ein blaues Fahrrad mit sich
Habt Ihr etwas bemerkt? Personen, die den Mann, das Kind oder die Situation beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter der Rufnummer 03931/685-291 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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