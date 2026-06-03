Mädchen (9) sexuell belästigt: Polizei sucht nach diesem Mann

Stendal - Grusel-Aktion im Norden Sachsen-Anhalts : Ein Mann soll am Freitag ein kleines Mädchen angesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen .

In Stendal wurde ein kleines Mädchen (9) sexuell belästigt. (Symbolfoto) © 123RF/tan4ikk

Bereits am vergangenen Freitag war ein neunjähriges Mädchen gegen 18.30 Uhr in der Stadtseeallee/Ecke Erich-Weinert-Straße in Stendal unterwegs, als es von dem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde.

Die Unterhaltung hatte einen "sexuellen Bezug", teilte das Polizeirevier Stendal mit. Genauere Details nannten die Beamten nicht.

Glücklicherweise blieb das Mädchen unversehrt und konnte den Vorfall bei seinen Eltern und dann bei der Polizei melden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: