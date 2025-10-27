Mädchen (9) will Hausaufgaben nicht machen: Vater greift zu drastischem Mittel

Landshut - Ein handfester Streit um Hausaufgaben zwischen einer Mutter und ihrer Tochter hat in Niederbayern einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Eine Schülerin in Niederbayern wollte partout nicht ihre Hausaufgaben machen und rief damit die Polizei auf den Plan. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Laut den Beamten weigerte sich das neun Jahre alte Mädchen in Landshut am Freitag, ihre Hausaufgaben zu machen.

Mutter und Tochter gerieten darüber so heftig aneinander, dass der Vater "keinen anderen Ausweg" gesehen habe, als die Polizei zu rufen, teilten die Beamten mit.



