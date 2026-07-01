Zwei Jahre nach tödlichen Schüssen in Köln: E-Scooter-Schütze in Niederlanden festgenommen

Köln - Nach tödlichen Schüssen vor einem Kölner Fitnessstudio im Oktober 2024 ist der mutmaßliche Schütze in den Niederlanden festgenommen worden.

Am 22. Oktober 2024 wurde der 32-Jährige in Köln-Kalk durch mehrere Schüsse tödlich verletzt. (Archivbild) © Benjamin Westhoff/dpa

Gegen den 22-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mitteilte.

Der Tatverdächtige soll am 22. Oktober 2024 einen 32-Jährigen getötet haben. Er besitze sowohl die deutsche als auch die niederländische Staatsbürgerschaft und habe vor seiner Flucht in Bergisch Gladbach gelebt. Aktuell befinde er sich in Auslieferungshaft. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Das spätere Opfer hatte damals vor dem Studio in Köln-Kalk in ein Auto steigen wollen, als plötzlich mehrmals geschossen wurde. Der 32-Jährige starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Zeugen berichteten, dass der vermummte Schütze auf einem E-Scooter floh. Die Polizei suchte auch mit Fahndungsfotos nach dem Täter.

Damals äußerte Bremer die Annahme eines "deutlichen Bezug zum Rocker-Milieu". Auch vor den tödlichen Schüssen sei es demnach schon zu Angriffen auf den 32-Jährigen gekommen.

Den aktuellen Angaben nach könnten Geldforderungen Hintergrund des Attentats gewesen sein. Außerdem bestehe der Verdacht, dass der Schütze für die Tat beauftragt worden sei. Ob eine Entlohnung stattfand, sei momentan unklar.