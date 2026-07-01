Wieder Kinder in Sachsen ausländerfeindlich beleidigt

Aue-Bad Schlema - Im Erzgebirge hat ein Mann offenbar mehrere Kleinkinder volksverhetzend beleidigt. Nun ermittelt der Staatsschutz.

In Aue-Bad Schlema soll ein Mann am Dienstagabend mehrere dunkelhäutige Kinder ausländerfeindliche beleidigt haben. (Symbolbild) © Christian Horz/123RF

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend in Aue-Bad Schlema. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten sich zwei Frauen mit ihren Kindern gegen 18.20 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Nähe einer Grünanlage in der Helmut-Just-Straße im Ortsteil Aue aufgehalten.

"Während die Kinder mit einem Ball spielten, soll ein Bewohner des Wohnhauses aus einem Fenster geschaut und die dunkelhäutigen Kleinkinder volksverhetzend beleidigt haben", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Frauen alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den Verdächtigen schnell ausfindig machen. Es handelt sich um einen 68 Jahre alten Deutschen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei Chemnitz übernommen. Der Senior muss sich nun wegen Volksverhetzung verantworten.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein 65-Jähriger in Frankenberg (Mittelsachsen) ein dunkelhäutiges Mädchen (8) ausländerfeindlich beleidigt.