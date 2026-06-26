Mädchen drogenabhängig gemacht und missbraucht: Zwei weitere Täter geschnappt

Nürnberg - Die Ermittlungskommission "EKO Kajal" kämpft weiter gegen die Kriminalität am Nürnberger Hauptbahnhof. Dealer werden verdächtigt, Mädchen und junge Frauen gezielt abhängig von harten Drogen gemacht und sexuell missbraucht zu haben. Nun wurden zwei weitere Männer verhaftet.

Die Polizei ermittelt am Nürnberger Hauptbahnhof unter anderem wegen Drogenkriminalität. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Am Mittwoch hatte die Polizei bereits gemeldet, dass ein 24-Jähriger und ein 26-Jähriger in Zusammenhang mit den Vorwürfen verhaftet wurden. Am Donnerstagnachmittag vollstreckten die Beamten dann zwei weitere Haftbefehle.

Ein 18-Jähriger wurde vor seiner Wohnadresse in einer Gemeinschaftsunterkunft in Fürth festgenommen. Ein 26-Jähriger konnte im Einkaufszentrum in Erlangen gefasst werden. Die beiden pakistanischen Staatsangehörigen sollen Drogen an Minderjährige abgegeben haben. Dem 18-Jährigen wird außerdem die Vergewaltigung Jugendlicher vorgeworfen.

Nachdem ein Richter die Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen bestätigt hatte, kamen die Männer am Freitag schließlich in verschiedene Gefängnisse.

Seit der Gründung der EKO Kajal vor gut fünf Wochen konnten bereits acht Tatverdächtige festgenommen und dann verhaftet werden, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.