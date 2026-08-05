Simson-Fahrer (17) will abhauen: Flucht vor Polizei endet im Krankenhaus

Linda bei Weida - Die Flucht vor der Polizei endete für einen Jugendlichen in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis Greiz im Krankenhaus.

Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der 17-Jährige sollte in Linda bei Weida kontrolliert werden, weil er ohne Licht und Kennzeichen an seiner Simson im Straßenverkehr unterwegs war, wie die Beamten mitteilten.

Anstatt anzuhalten, versuchte der Jugendliche abzuhauen und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei. Nur kurze Zeit später hatte der Teenager jedoch ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Moped verloren und war gestürzt.

Der 17-Jährige verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen nach war die Simson technisch verändert.