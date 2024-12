Mädchen weisen Männer-Gruppe ab und werden bespuckt, dann zückt einer Reizgas

Köln - Nachdem zwei Mädchen am Kölner Hauptbahnhof von einer Gruppe Männer bespuckt und mit Reizgas besprüht worden sind, fahndet die Polizei nun öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern.

Die Polizei ist auf der Suche nach den beiden Tatverdächtigen und bittet um Hinweise zu deren Identität. © Bildmontage: Bundespolizei

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag schilderte, hatte sich der Vorfall im September 2023 am Gleis 10 des Kölner Hauptbahnhofs ereignet.

Demnach hatten die Mädchen am Morgen gegen 9.16 Uhr am Gleis gestanden, als die fünfköpfige Männergruppe erstmals Kontakt zu den beiden aufnahm.

Als die Freundinnen erklärten, nicht mit der Gruppe sprechen zu wollen, wurde es unschön: Einer der Tatverdächtigen spuckte in Richtung der Mädchen, ehe sich die Unruhestifter in die S-Bahn der Linie 11 Richtung Bergisch Gladbach begaben, die inzwischen am Bahnsteig eingefahren war.

Dann öffnete ein zweiter Tatverdächtiger jedoch die Türen und sprühte plötzlich Reizgas in Richtung der Geschädigten. "Im Anschluss übergab er das Reizstoffsprühgerät an einen dritten Tatverdächtigen, der die Prozedur wiederholte", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Schließlich fuhren die Störenfriede mit der S11 davon und konnten bisher nicht identifiziert werden.