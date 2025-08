Nach schwerem Sexualdelikt auf Feldweg: Polizei mit raschem Ermittlungserfolg - Er soll der Täter sein

Bornheim - Nach einem schweren Sexualdelikt an einer Joggerin (46) in Bornheim hat die Polizei einen Verdächtigen ausfindig gemacht: Es handelt sich um einen 28-Jährigen, der sich unmittelbar nach der Tat ins Ausland abgesetzt hatte.

Der Verdächtige (28) war mit einem Fahrrad auf dem Feldweg unterwegs, als er die Joggerin (46) angriff. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Montag schilderte, hielt sich der Mann zum Tatzeitpunkt am Abend des 26. Juli als Arbeiter in der Region in Bornheim-Walberberg auf.

Nach dem Sexualdelikt soll er nach Rumänien geflohen sein, wo er dann am vergangenen Samstag (2. August) per europäischem Haftbefehl, den das Bonner Amtsgericht zuvor erlassen hatte, festgenommen wurde.

"In Zusammenwirken mit den rumänischen Behörden wird nunmehr das Auslieferungsverfahren betrieben", erklärte der Sprecher.

Der Mann wird des schweren sexuellen Übergriffs auf die 46-jährige Joggerin verdächtigt. Die Tat hatte sich abends auf dem parallel zur Walberberger Straße verlaufenden Feldweg von Brühl-Schwadorf in Richtung Bornheim-Walberberg ereignet.