Männer überfallen mehrere Bewohner: Dann wird ein Täter schwer verletzt

Mönchengladbach - Zwei Männer haben ein Haus mit vier Bewohnern in Mönchengladbach überfallen . Bei der Festnahme durch die Polizei ist ein Tatverdächtiger schwer verletzt worden.

Die Polizei war am frühen Mittwochabend zu dem Wohnhaus in Wickrath-Mitte alarmiert worden. © Jan Ohmen

Nach Angaben eines Sprechers der Beamten in Mönchengladbach hatten die Täter am frühen Mittwochabend gegen 17.15 Uhr zugeschlagen und waren in das Haus am Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte eingedrungen.

Ein 82-jähriger Bewohner sei dabei von den Angreifern leicht verletzt worden.

Die hinzu alarmierte Polizei nahm das verdächtige Duo noch vor Ort vorläufig fest. Dabei sei ein Tatverdächtiger schwer verletzt worden, hieß es seitens der Beamten. "Das Team eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden", berichtete ein Polizeisprecher.

Wie es zu der Verletzung kam und ob ein Polizist einen Schuss auf den Mann abgegeben hatte, wollte die Polizei zunächst nicht sagen.