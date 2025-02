Männergruppe hantiert mit Sturmgewehr in Bar: Als Polizei anrückt, kommt die Wahrheit ans Licht

Wiesbaden - Heller Aufruhr zwischen Cocktails, Bier und guter Laune! So ließe sich die Lage, die am Samstagabend in einer Bar in Wiesbaden plötzlich herrschte, durchaus gut beschreiben. Den Anlass dafür lieferte eine Gruppe Männer mit einem äußerst kuriosen Mitbringsel.