Männergruppe hantiert mit Waffe an Tankstelle, plötzlich fallen Schüsse

Zu einem Einsatz an der Tankstelle rückte die Polizei in Ludwigsburg am Sonntagabend aus. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gleich mehrere Streifenwagen eilten am gestrigen Sonntagabend zu einer Tankstelle in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Grund für den hektischen Einsatz war ein Zeuge, der in diesem Bereich mehrere Personen beobachtete, die in Besitz einer Schusswaffe gewesen sein und von dieser auch aktiv Gebrauch gemacht haben sollen.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall an der Tankstelle gegen kurz nach 21 Uhr, wo die Beamten auf der Rückseite sieben junge Männer antrafen.



Von den Schilderungen des Zeugen alarmiert, forderten die Polizisten die Männer auf, sich auf den Boden zu legen.

Sechs Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren leisteten der Aufforderung Folge, lediglich ein 24-Jähriger widersetzte sich vehement.