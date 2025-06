23.06.2025 18:21 Junge Männer belästigen 12-Jährige im Freibad

Eine Zwölfjährige verbringt den letzten Ferientag in einem Freibad in Oberfranken. Was da passiert, beschäftigt nun die Kriminalpolizei.

Von Marco Schimpfhauser

Hof - Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am letzten Ferientag im Freibad von zwei jungen Männern offenbar sexuell belästigt und verletzt worden. Alles in Kürze 12-Jährige im Freibad von Hof sexuell belästigt.

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren verdächtig.

Mädchen wurde unter Wasser getaucht und unsittlich berührt.

12-Jährige erlitt eine blutige Nase bei dem Vorfall.

Tatverdächtige syrische Männer vor Ort gestellt. Mehr anzeigen Die Polizei konnte die zwei Verdächtigen noch im Freibad stellen und ermittelt nun gegen die beiden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag in Hof. "Während des Schwimmbadbesuches belästigen zwei 18 und 20 Jahre alte Männer die Schülerin aus dem Landkreis Hof", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mit. "Dabei tauchten die beiden das Mädchen mehrfach unter Wasser und berührten es unsittlich. Zudem erlitt die 12-Jährige eine blutige Nase." Polizeimeldungen Wer vermisst sein Moped? Polizei sucht nach Eigentümer, doch keiner meldet sich Polizeimeldungen Schlägerei am Hauptbahnhof! Zwei Personen festgenommen Als die beiden von dem Kind abließen, wandte es sich an den Bademeister. Dieser informierte die Polizei, die sich daraufhin auf den Weg machte. Noch vor Ort konnte die alarmierte Streife die beiden syrischen Tatverdächtigen stellen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungs- und eines Sexualdeliktes übernommen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa