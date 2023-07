Mann mit Machete! Großeinsatz der Polizei in Mainz

Mainz - Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten rückten am gestrigen Mittwochabend in Mainz aus - ein Zeuge hatte zuvor über den Notruf Alarm ausgelöst.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiter an, wie ausdrücklich betont wurde. Die zuständige Polizeiinspektion Mainz 2 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich bitte entweder telefonisch unter der Nummer 06131654210 oder per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de melden sollen.